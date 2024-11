Mano se irrita com Marcelo e muda alteração no fim de jogo do Fluminense

O treinador não gostou de alguma palavra proferida por Marcelo e se irritou. As imagens foram captadas pelas câmeras do Sportv.

Mano chamou o experiente jogador, que estava no banco, para entrar já na casa dos 44 minutos do 2° tempo -o atacante Marquinhos também foi chamado. Na ocasião, o duelo estava em 2 a 1 para os cariocas.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Mano Menezes se irritou com o lateral Marcelo e mudou uma alteração nos minutos finais de Fluminense 2x2 Grêmio, jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.