Mano exalta organização e aprova estreia no Inter

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória do Internacional diante do Fluminense, neste sábado (23), deixou Mano Menezes para lá de satisfeito. Depois do placar de 1 a 0 no Maracanã, o treinador exaltou a organização do time depois de apenas dois treinamentos à frente do elenco. Ele ainda reuniu elementos da atuação e valorizou a arrancada com injeção de confiança ao plantel.

Nas palavras de Mano Menezes, o resumo do primeiro jogo à frente do Inter é "extremamente positivo".

O Inter começou o jogo com a estreia de Wanderson e David no banco, mas a escalação apresentou outra novidade: Carlos de Pena quase como volante. O uruguaio acabou sendo decisivo para a estratégia no Rio de Janeiro.

"A gente fez dois treinamentos e eles possibilitaram pequenas modificações, mas certamente não a ponto de modificar a equipe significativamente. Procuro ser justo, então não vou assumir elogios que ainda não são? O Inter já iniciou a temporada e tem coisas que certamente aproveitamos. Eu disse que queria organização tática e foi muito bom ver a equipe começar como começou. A escolha de um homem mais agudo pela esquerda possibilitou equilibrar mais, tivemos saídas boas pelo lado. E gostei que a equipe esteve mais segura. Chances mesmo, que nós proporcionamos ao Fluminense, foi na primeira bola do segundo tempo. Eu produzi uma modificação para o 4-2-3-1 e não ficou boa, tanto que desfizemos ela logo em seguida. Logo depois, fizemos o gol e isso deu a chance de continuarmos organizados e em busca de espaços para atacar a partir dos espaços. Penso que é importante começar vencendo, mesmo que ainda não sejam vitórias com futebol vistoso, mas isso vai dando confiança aos jogadores e, acima de tudo, vai formando comportamento vencedor para poder oferecer mais ali na frente. A gente sabe que vai ser necessário, ainda mais em um campeonato tão difícil como o Brasileiro", disse Mano Menezes na primeira resposta sobre o jogo.

Em outro trecho da entrevista coletiva, o treinador foi mais sucinto e entregou de vez a avaliação sobre o jogo com o Fluminense.

"Vamos devagar, estamos começando um trabalho? (...) Não sofremos gol e isso é bom, vai dando confiança ao setor defensivo e isso dá confiança para atacar. O somatório hoje [sábado (23)] é extremamente positivo", afirmou o treinador.

O Inter, agora, soma seis pontos no Campeonato Brasileiro e se prepara para voltar a campo diante do Independiente Medellín-COL, pela Copa Sul-Americana. No Brasileirão, o próximo jogo é com o Avaí, em Porto Alegre.