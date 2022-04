Abel reclama de calendário "desumano", mas diz que Fluminense está devendo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense saiu do Maracanã vaiado após a derrota por 1 a 0 para Internacional, pela terceira rodada do Brasileirão, na noite de hoje (23). Ciente do mau desempenho recente do time, o técnico Abel Braga cobrou uma melhora, contudo reclamou da maratona de jogos.

"Nós tentamos jogar e não conseguimos. O jogo merecia terminar empatado, praticamente nenhuma chance para eles e nenhuma para nós", declarou o treinador do Fluminense em entrevista coletiva. De acordo com Braga, a equipe carioca não conseguiu conter a chegada no setor defensivo nem marcar a transição. "Quando eles [os jorgadores do Inter] roubavam a bola, a transição era muito rápida", pontuou.

Desde a conquista do Carioca, este é o quarto jogo em que o Fluminense tem uma performance abaixo das expecativas, na avaliação de Braga. "Não quero bater na tecla do cansaço, mais uma vez. Perdi um jogador nos primeiros minutos. O sentimento é muito ruim do torcedor, pois meu time não conseguiu jogar --tentamos o que podíamos, não conseguimos", disse.

"Por mais que a gente tenha mudado, está pouco. O que acontece nesse momento é desumano. Não temos nem 48 horas para fazer um treino antes de jogar na terça. Mas, temos que nos questionar", concluiu o técnico.