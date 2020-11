ManausFC enfrenta Santa Cruz pela série C, em Pernambuco

O ManausFC enfrenta neste sábado (21) o melhor time do Campeonato Brasileiro da Série C, o Santa Cruz (PE). A equipe pernambucana, que joga em casa, no estádio Arruda, chega nesta 16ª rodada da fase de classificação com 36 pontos conquistados, nada menos que 10 pontos a mais que o segundo colocado, o Clube do Remo (PA). Para ter uma ideia do quanto o Santa vem sobrando na competição, nem o Brusque (SC), que é líder do Grupo B, atingiu tal pontuação. Os catarinenses têm 28 pontos no certame, três a mais que o Ypiranga (RS). A partida entre Santa Cruz x Manaus acontecerá às 18h (horário de Manaus), com transmissão da Dazn (streaming) e em áudio pela ManausFC TV, no YouTube.

Em quinto lugar na tabela de classificação do Grupo A, com 20 pontos conquistados, o Gavião do Norte precisa de uma vitória para não se afastar da zona de classificação para a próxima fase. O G4 da competição é formado por Santa Cruz com 36 pontos, Clube do Remo com 26, Vila Nova com 24 e Paysandu com 22. Além do jogo desta rodada, o esmeraldino ainda jogará em casa contra o Remo, no próximo sábado, 28/11, às 18h. O último compromisso da primeira fase será diante do Imperatriz (MA), fora de casa.

Para o jogo contra o Santa Cruz, o ManausFC contará com um pernambucano da “gema” como titular, o goleiro Gleibson. Ele vai substituir Jonathan, que se lesionou na última partida.

Retornos

Depois de sofrer com suspensões no jogo contra o Treze (PB), o Gavião do Norte terá o retorno dos zagueiros Thiago Spice e Luís Fernando, além do atacante Matheuzinho, que também estava suspenso no último compromisso do esmeraldino.