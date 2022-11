Manaus Vôlei é campeão da Superliga Nacional C de Vôlei masculino e garante acesso

Manaus/AM - Em uma eletrizante final envolvendo equipes da casa, no ginásio Renné Monteiro lotado, o Manaus Vôlei sagrou-se campeão da etapa Manaus da Superliga Nacional C de Voleibol masculino, na noite desta terça-feira (8). A conquista veio com uma vitória por 3 sets a 1 sobre o Nacional/Brasileiro (parciais de 25/22, 26/28, 25/18, 25/18).

Além do título, o Manaus ainda garantiu acesso à Superliga B de 2023. Sediado pela primeira vez na capital amazonense, o torneio foi realizado com o apoio da Prefeitura de Manaus, da Federação Amazonense de Voleibol (FAV) e da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

Ao todo, oito clubes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste participaram da disputa, que se iniciou no dia 4 de novembro. O prefeito David Almeida fez um balanço de todo o projeto e evidenciou que já almeja grandes investimentos em prol da nova meta de chegar à elite nacional da modalidade.

A campanha do Manaus Vôlei na Superliga C justifica a taça na estante. Os números apontam 100% de aproveitamento com cinco vitórias em cinco jogos, quatro deles repetindo o placar de 3 sets a 0. O capitão Thiago Alves, multicampeão e medalhista olímpico, vibrou com a conquista e exaltou o grande resultado, apesar do período curto de preparação.

“Cada momento é importante, para mim é um título inédito. Desde que eu cheguei aqui, vi o povo manauara vivendo esse sonho, o quanto mexia com eles. Fui contagiado, queria muito colocar Manaus e o Norte nessa Superliga B. Temos que comemorar, não foi fácil, a gente trabalhou intensamente nesses quase 40 dias. Vamos aproveitar o momento e começar a trabalhar em busca do sonho da Superliga A”, concluiu.