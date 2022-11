Seleção tem potencial para ganhar Mundial do Qatar, diz Neymar

São Paulo/SP - Alijado por Dunga da primeira Copa do Mundo que disputaria em 2010, aos 18 anos, o camisa 10 da seleção brasileira declarou à Band que a atual seleção é a que tem maior potencial para ganhar o Mundial do Qatar. Neymar se ressente de não ter conseguido êxito nas suas participações em Copa do Mundo.

O craque do PSG perdeu a Copa do Mundo na África do Sul, em 2010, e participou do Mundial de 2014, no Brasil, mas, vítima de entrada violenta cometida pelo colombiano Camilo Zuniga, já nas quartas de final, não pôde jogar na partida contra a Alemanha, que teve como resultado aquele 7 a 1.

Neymar diz que “Essa é a seleção que eu mais vejo próxima de vencer, de equipe vencedora. A gente tem tudo para fazer uma grande história”. Para o craque, o grupo é unido e leve, além de ter um ambiente "espetacular".

Sua participação no Mundial de 2018, que aconteceu na Rússia, foi embaçada por dores decorrentes de ruptura nos ligamentos do tornozelo acontecida meses antes da Copa. Neymar também sofreu críticas naquele Mundial por se atirar no gramado muitas vezes.

A Copa do Mundo do Qatar, conforme o atleta do PSG, pode ser a última da qual participa. Em plena forma e na casa dos 30 anos, Neymar embarca na 3ª disputa de campeonato mundial e teve, em 2022, um dos melhores inícios de temporada ao fazer 15 gols em 19 jogos pelo PSG, além de assistências que deu aos colegas.