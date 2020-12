Manaus FC confirma saída do técnico Luizinho Lopes

Manaus/AM - Luizinho Lopes deixa o comando do Manaus Futebol Clube após 16 jogos à frente do clube. Sem chances matemáticas de chegar à próxima fase do Campeonato Brasileiro, clube e o treinador decidiram pelo encerramento do vínculo. Luizinho comandou o esmeraldino em 16 partidas, obtendo cinco vitórias, oito empates e quatro derrotas.

Luizinho deixou agradecimentos a todos no clube pela temporada. “Quero deixar meus sinceros agradecimentos por esse ciclo que se encerra nessa temporada. Quero agradecer à toda diretoria, todos os funcionários do Manaus Futebol Clube, todos os atletas, a comissão técnica, torcida, imprensa pelo respeito que nós tivemos durante essa primeira temporada à frente do Manaus. Quero agradecer pela receptividade. O Manaus tem um potencial muito grande no futebol brasileiro. Espero que o Manaus continue crescendo. É um clube que tem uma característica peculiar, já nasceu com uma torcida muito grande”, disse o treinador.

O vice-presidente do Gavião do Norte, Giovanni Silva falou sobre a saída de Luizinho e deixou as portas abertas para um retorno. “No futebol não tem despedida, tem um até logo. E o mundo da bola dá muitas voltas. Quero primeiro de tudo agradecer por você ter vindo num momento tão delicado", disse Giovanni.

O dirigente desejou sucesso na carreira do treinador. “Eu não tenho dúvida alguma, Luizinho, que, pelo trabalho que você fez, pela forma como você conduziu o trabalho dentro e fora de campo, você ainda vai estar em um clube grande”, acrescentou.

O Manaus FC joga neste sábado (05) contra o já rebaixado Imperatriz (MA) e será comandado pelo auxiliar técnico permanente do clube, Souza Brito.