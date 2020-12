Flamengo se despede da Libertadores após derrota nos pênaltis para Racing

O Flamengo foi derrotado por 5 a 3 na disputa de pênaltis pelo Racing, da Argentina, no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O duelo aconteceu nesta terça-feira (01), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. As equipes ficaram no 1 a 1 nos 90 minutos.

De acordo com a Agência Brasil, a partida de ida, na última terça (25), terminou empatado em 1 a 1, no estádio Presidente Perón. O time carioca tinha a vantagem de se classificar em caso de empate sem gols, pois o gol fora de casa é critério de desempate nas competições organizadas pelo Conmebol.

Já no duelo de hoje, o Racing abriu o placar somente no segundo tempo, aos 19 minutos, com o gol de Leonardo Sigali.Quase no fim da partida, aos 47 minutos, o William Arão garantiu a disputa de pênaltis para o Flamengo. Ele empatou com um gol de cabeça após a cobrança de escanteio do Diego.

Nos pênaltis, os jogadores Lisandro López, Rojas, Sigali, Alcaraz e Fabricio Domínguez marcaram os 5 gols para o Racing, enquanto apenas Filipe Luís, Gerson e Pedro marcaram pelo Flamengo. A cobrança do Willian Arão foi defendida pelo goleiro Arias, marcando a despedida do Rubro-Negro da Libertadores.