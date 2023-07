Manaus acerta com o técnico Itamar Schulle para a reta final da Série C

Manaus/AM - O Manaus FC tem um novo técnico – o quarto na temporada – para tentar espantar qualquer chance de rebaixamento na Série C do Campeonato Brasileiro. Horas depois de perder Moacir Júnior para o futebol chinês nesta terça-feira (25), o clube acertou com Itamar Schulle para comandar a equipe esmeraldina.

O profissional de 57 anos estava desde o início do ano no Concórdia-SC, que acabou se despedindo na primeira fase da Série D no último fim de semana. De currículo vasto, o novo comandante do Gavião soma passagens e conquistas por clubes como Joinville-SC, Botafogo-PB, Chapecoense-SC, Operário-PR, ABC-RN, Cuiabá, Vila Nova-GO, Santa Cruz, Criciúma, Paysandu, entre outros.

Itamar deve chegar à capital amazonense nesta quarta-feira (26) e iniciar a preparação para enfrentar o Botafogo-PB no próximo domingo (30), às 18h (de Manaus), fora de casa, pela 15ª rodada.16º colocado com 14 pontos, o Manaus é o primeiro time fora da zona de rebaixamento e vai ter duelos contra adversários diretos na reta últimas cinco rodadas para se manter na Série C.