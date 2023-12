Magnus vence mais uma final contra Corinthians e é campeão estadual de futsal

Muita agitação dentro e fora das quadras no final do segundo tempo. O goleiro Kelvin —e a trave— salvaram o Magnus lá atrás, diante do bombardeio do Corinthians. Na metade do período, a torcida organizada corintiana acendeu sinalizadores e interrompeu o duelo por alguns minutos. Quando a bola voltou a rolar, o embate teve chances para os dois lados, mas os sorocabanos ampliaram graças a um gol contra de Levy.

O Magnus se impôs sobre o Corinthians e abriu o placar. Depois de levar muito perigo à meta corintiana, o time de Sorocaba enfim balançou as redes com Leandro Lino, aos 14 minutos.

O início do primeiro tempo teve atuação inspirada de Lucas Oliveira. O goleiro do Corinthians foi providencial e fez duas grandes defesas nos primeiros 10 minutos, em começo amarrado e faltoso.

A equipe do interior conquistou seu bicampeonato estadual consecutivo e venceu mais uma final sobre o Corinthians nesta temporada —a outra taça decidida foi a do Campeonato Paulista.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.