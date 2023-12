COB acerta parceria e terá time de influenciadores nas Olimpíadas de Paris

A expectativa é alcançar 1 bilhão de views ao longo das Olimpíadas de Paris, com entregas diárias de conteúdo, publicadas a cada hora por pelo menos um dos influenciadores parceiros do projeto.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Comitê Olímpico do Brasil (COB) lançou um projeto de conteúdo com influenciadores para as Olimpíadas de Paris em parceria com a Play9 e YouTube.

