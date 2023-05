Lula pede 'sérias providências' diante de xingamentos racistas contra Vinicius Junior

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou neste domingo (21) solidariedade ao jogador brasileiro Vinicius Junior, que foi vítima, mais uma vez, de xingamentos racistas na Espanha. O jogo entre Valencia e Real Madrid, time de Vinicius, foi interrompido no segundo tempo depois de parte da torcida chamar o brasileiro de "macaco".

"A Fifa, a Liga Espanhola, têm que tomar sérias providências, não podemos permitir que o fascismo e o racismo tomem os estádios de futebol", disse Lula antes do início de entrevista coletiva ao final da cúpula do G7, em Hiroshima, no Japão.

"Não é justo que o menino pobre que venceu na vida, se transformando num dos melhores jogadores do mundo, seja ofendido em cada estádio em que comparece", disse o presidente. Ele acrescentou seu repúdio ao fato de que, "quase no meio do século 21" tenhamos o preconceito racial ganhando força em vários estádios na Europa."

O atacante brasileiro foi expulso neste domingo (21) depois de confusão iniciada após insultos racistas proferidos contra ele por torcedores do Valencia. As equipes se enfrentavam no estádio Mestalla, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol --o time da capital foi derrotado por 1 a 0.

Imagens mostram o momento em que o jogador da seleção brasileira encara torcedores da equipe mandante próximos à linha de fundo. A situação provocou uma aglomeração entre atletas dos dois times e a partida foi interrompida por alguns instantes. Apenas o brasileiro foi expulso, com interferência do VAR (árbitro assistente de vídeo).

Em mensagem nas redes sociais após o jogo, o atacante afirmou que o racismo "é normal" em La Liga e sinalizou que pode deixar a Espanha em decorrência desses episódios. Em nota, a organização informou ter requisitado as imagens para investigar "supostos insultos racistas direcionados a Vinicius Jr."

"Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas", escreveu.

O presidente de La Liga, Javier Tebas, publicou mensagem após a reação de Vinicius e mandou ele "se informar adequadamente" antes de criticar a liga.

"Já que aqueles que deveriam não te explicam o que é e o que pode fazer a La Liga nos casos de racismo, tentamos explicar a você, mas você não compareceu a nenhuma das duas datas acordadas que você mesmo solicitou. Antes de criticar e difamar La Liga, é necessário que você se informe adequadamente. Não se deixe manipular e tenha certeza de entender bem as competências de cada um e o trabalho que estamos fazendo juntos", escreveu.

O jogador respondeu à crítica em seguida. "A imagem do seu campeonato está abalada. Omitir-se só faz com que você se iguale a racistas. Não sou seu amigo para conversar sobre racismo. Quero ações e punições. Hashtag não me comove", escreveu o jogador da seleção brasileira pelo Twitter.