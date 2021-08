Luiz Felipe vira dúvida e Robson Reis se torna opção na defesa do Santos

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Fernando Diniz ganhou mais uma opção na defesa do Santos. Robson Reis entrou no segundo tempo da derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR, nesta quarta-feira (25), na Arena da Baixada, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, e teve uma boa atuação.

O jovem de 21 anos foi acionado durante a partida porque Luiz Felipe sentiu o joelho direito e pediu substituição. Dúvida para as próximas partidas, ele passará por exames para descobrir se consta lesão na região.

"Robson entrou muito bem, partida segura e calma em um jogo difícil", comentou o técnico Fernando Diniz.

Caso Luiz Felipe se confirme como desfalque, Robson deve ganhar sequência na posição. Ele faria dupla com Wagner Leonardo, pois Kaiky ainda se recupera de uma lesão de grau 2 na coxa direita.

O Santos, aliás, está com o departamento médico cheio. São sete jogadores ausentes, sendo eles Marinho, com hematoma na coxa, Kaiky, Vinicius Zanocelo, com lesão de grau 1 na coxa, Jobson e Sandry, em recondicionamento físico, John e Kevin Malthus, em recuperação após cirurgias nos joelhos.

Outra preocupação no Santos é João Paulo, pendurado no Campeonato Brasileiro. Ele terá que redobrar o cuidado no sábado (28), contra o Flamengo, na Vila Belmiro. Para não passar apuros, a diretoria contratou Jandrei para compor elenco, pois Diógenes e Mazotti ainda não estão preparados para assumir o gol.