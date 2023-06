Luisa Stefani e Caroline Garcia vencem dupla tcheca e conquistam WTA 500

Elas conseguiram a virada em dois sets eletrizantes, vencendo com parciais de 7-6 e um set final impressionante, com o placar 10-8 para a brasileira e a francesa.

SÃO PAULO/SP - A tenista brasileira Luisa Stefani sagrou-se campeã da chave e duplas do WTA 500 de Berlim. Ela e a francesa Caroline Garcia derrotaram as tchecas Marketa Vondrousova e Katerina Siniakova na decisão.

