Luciano marca duas vezes e garante a vitória do São Paulo contra o Atlético

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro e colou no grupo dos seis classificados à Copa Libertadores da próxima temporada. Na tarde deste domingo (3), em Goiânia, o Tricolor contou com o faro de artilheiro de Luciano para derrotar o Atlético-GO, por 2 a 1, com dois gols do atacante, e se reabilitar na Série A após três rodadas seguidas sem vitória.

A partida no estádio Antônio Accioly foi marcada pelo equilíbrio do início ao fim, porém com protagonismo do São Paulo. O Tricolor abriu o placar com Luciano, de pênalti, mas logo sofreu o empate, também de pênalti, em um lance confuso marcado pela arbitragem. No segundo tempo, após reequilibrar as ações da partida depois de sofrer pressão do Dragão, a equipe do Morumbi conquistou o triunfo com o oportunismo de seu camisa 11.

Com o resultado, o São Paulo chegou aos 22 pontos e, neste momento, ocupa a sétima colocação na tabela -uma posição atrás da zona de classificação para a Copa Libertadores. O Atlético-GO conheceu sua sexta derrota na Série A, estacionou nos 17 pontos, e fica na 15ª posição.

Não demorou muito para o São Paulo chegar ao ataque com chance clara de gol e abrir o placar em Goiânia. Em jogada iniciada por Luciano no meio de campo, Wellington invadiu a área, simulou a finalização e tocou para trás em direção de Patrick. O meia-atacante dominou e encheu o pé, mas viu a bola ser desviada no braço de Baralhas. O árbitro imediatamente marcou pênalti e Luciano bateu firme, de chapa, para colocar o Tricolor em vantagem.

Três minutos depois do gol são-paulino, o Atlético-GO teve falta do lado direito do ataque. A bola foi lançada à área, o zagueiro Diego Costa derrubou Edson e Ramon Menezes foi ao encontro da bola e a cabeceou para o fundo da rede defendida por Jandrei. O árbitro Wagner Nascimento do Magalhães marcou o pênalti e não validou o gol, gerando desentendimento entre com os times.

O VAR foi acionado, o árbitro manteve sua marcação e não validou o gol, já que havia assinalado a falta dentro da área antes da finalização de Ramon Menezes. Durante a confusão, os são-paulinos Calleri e Diego Costa receberam cartão amarelo -o primeiro por reclamação e o segundo pela falta em Edson. Na cobrança, Marlon Freitas bateu no meio para enganar Jandrei e empatar a partida no estádio Antônio Accioly.

Na volta do intervalo, o São Paulo apostou nas jogadas pelo lado esquerdo com Reinaldo. O jogador cobrou lateral dentro da área, a zaga do Atlético-GO afastou e Rodrigo Nestor, no rebote, recolocou a bola na área adversária. O lateral Jefferson tentou desviá-la, errou o cabeceio e a bola caiu nos pés de Luciano -que estaria completamente impedido caso o último toque fosse de um de seus companheiros de time. Na pequena área, o atacante virou um voleio e fez seu segundo gol na partida.

O São Paulo volta a campo na próxima quinta (7), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar a Universidad Católica, do Chile, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. No jogo de ida, em Santiago, o Tricolor venceu por 4 a 2.

No mesmo dia e horário, só que em Goiânia, o Atlético-GO recebe o Olimpia também pelo mata-mata da Copa Sul-Americana. Os paraguaios venceram a partida de ida, por 2 a 0.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1x2 SÃO PAULO

Data: 03/07/2022

Local: estádio Antônio Accioly, em Goiânia (BRA)

Hora: 16h (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa/RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Cartões amarelos: Ramon Menezes, Jefferson, Baralhas, Edson Felipe e Shaylon (Atlético-GO); Calleri, Luciano, Diego Costa, Léo, Rodrigo Nestor e Wellington (São Paulo)

Gols: Luciano, do São Paulo, aos 23 minutos do primeiro tempo; Marlon Freitas, do Atlético-GO, aos 29 minutos do primeiro tempo; e Luciano, do São Paulo, aos 17 minutos do segundo tempo

ATLÉTICO-GO

Ronaldo; Hayner, Ramon, Edson Felipe e Jefferson (Arthur Henrique); Gabriel Baralhas (Rickson), Marlon Freitas, Airton e Shaylon (Léo Pereira); Wellington Rato (Edson Fernando) e Churín. Técnico: Jorginho

SÃO PAULO

Jandrei; Diego Costa, Miranda e Léo; Igor Vinícius, Rodrigo Nestor (Pablo Maia), Igor Gomes, Patrick (Gabriel Neves) e Wellington (Reinaldo); Luciano (Rigoni) e Calleri (Eder). Técnico: Rogério Ceni