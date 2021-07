Luana Lira estreia nos saltos ornamentais, mas fica fora da semifinal

Luana foi a 13ª a saltar, mas não alcançou uma boa pontuação. Foi a 23ª com 49.95 pontos, pouco mais de 20 pontos atrás da chinesa Tingmao Shi, que liderou a primeira bateria de saltos com 72 pontos.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A paraibana Luana Lira começou a participar da disputa dos saltos ornamentais, no trampolim de três metros nas Olimpíadas de Tóquio. Com uma atuação bem regular, oscilando entre boas e baixas notas, Luana não conseguiu se classificar para a semifinal da competição nesta sexta-feira (30).

