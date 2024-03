Longe do octógono desde julho, Conor McGregor sinaliza data de retorno

Afastado do octógono desde julho de 2021, Conor McGregor é esperado para voltar ao Ultimate este ano. A luta tão esperada é contra Michael Chandler. Embora o UFC ainda não tenha se pronunciado sobre uma data de seu retorno, o lutador irlandês revelou quando deve estar em ação novamente.

Em entrevista à “ESPN” americana, ele falou sobre o assunto. "Recebemos a confirmação há alguns dias de que todos os sistemas estão funcionando. "The Mac", o "Notório" vai voltar ao octógono neste verão", disse.

O verão sinalizado por Conor seria no meio do ano nos EUA, provavelmente no fim de junho ou em julho. Enquanto a data não é anunciada, o ex-campeão dos penas e dos leves continua provocando seu futuro rival. "Cale a boca, Michael, seu imbecil de merda. O cara não cala a boca, eu o vi no RAW (evento de pro-wrestling). Eu gosto do Mike, vou acabar com ele".