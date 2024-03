Governo abre mais de 2 mil vagas para futebol, vôlei, basquete e outras modalidades em Manaus

Manaus/AM - Estão abertas as inscrições para mais de 2.500 vagas em atividades esportivas do Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci). As atividades acontecem de forma gratuita em diversos núcleos na capital amazonense.

As atividades acontecerão de segunda a quinta-feira, com turmas matutinas e vespertinas, para jovens de 7 a 17 anos. As vagas são distribuídas para os projetos que compõem o Programa Pelci, como Futevôlei no Bairros, Campeões da Vila e Formando Campeões.

Somente para o projeto Campeões da Vila, que funciona na Vila Olímpica de Manaus, são ofertadas 869 vagas para novos alunos, entre nas atividades de atletismo, basquete, futsal, ginástica artística e rítmica, handebol, judô, tênis de mesa, voleibol e xadrez.

Os pais interessados em matricular seus filhos em uma das modalidades devem se dirigir a um dos núcleos, de segunda a sexta-feira, nos horários das 8h às 12h e 13h às 17h. Os documentos necessários são: cópia do RG e CPF, do aluno e do responsável, declaração escolar, uma (1) foto 3x4 e o comprovante de residência.

Confira as modalidades e onde praticá-las:

Ginástica Artística e Rítmica, xadrez, tênis de mesa, judô, Beach Soccer, Atletismo, Natação e Jiu-jitsu

Vila Olímpica de Manaus



Futebol



Estádio Ismael Benigno

Estádio Oswaldo Frota

Estádio Carlos Zamith

C.D.C. Compensa

C.D.C. Cel Zezinho

C.E.L. da Redenção

Campo do Cophasa

Campo do Buracão

Campo do Bairro da Paz

Campo Santo Dumont

Campo do Texeirão

Campo da Baixada Fluminense

Complexo do Passarinho



Jiu-Jitsu



Academia do GFTEAM

Academia Proj. Tribo de Judá

Anjos do Tatame

CT Mão Amiga

Academia NGT Santa Etelvina

Estádio Ismael Benigno

Estádio Oswaldo Frota

Quadra São Jorge

Campo do Curió



Voleibol



Quadra do São Jorge

Ginásio Poliesportivo Renné Monteiro

Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira

C.D.C Alvorada

Campo do Bairro da Paz

Campo do Curió

Complexo do Passarinho

Vila Olímpica de Manaus



Futsal

Quadra são Jorge

Ginásio Poliesportivo Renné Monteiro

Arena Poliesportivo Amadeu Teixeira

Vila Olímpica de Manaus



Handebol



Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira

Vila Olímpica de Manaus



Basquete



Ginásio Poliesportivo Renné Monteiro

Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira

Vila Olímpica de Manaus



Wrestling



Academia NGT Santa Etelvina

Estádio Carlos Zamith



Futevôlei



Campo do Passarinho

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

Campo do Curió

Vila Olímpica de Manaus

Campo do Canaranas

Arena Avam

Campo do Novo Israel

Parque das Araras

Campo do Santos Dumont

Arena Parque das Corujas

Colônia Oliveira Machado