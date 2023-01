Lloris erra, Arsenal vence clássico londrino e dispara na liderança

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fora de casa, o Arsenal venceu o Tottenham por 2 a 0 e disparou na liderança do Campeonato Inglês. O jogo foi válido pela 20ª rodada da competição.

Os gols foram marcados por Lloris (contra) e Odegaard. Ramsdale, Partey e Odegaard foram os destaques da partida. Por outro lado, o sul-coreano Son teve uma atuação apagada.

O tradicional clássico do norte de Londres teve casa cheia. Agora, em 191 jogos, são 80 vitórias do Arsenal contra 60 do Tottenham, além de 51 empates.

Líder da Premier League, o Arsenal subiu para 47 pontos e ampliou a distância - agora de oito pontos - ao vice, Manchester City. O Tottenham estacionou na 5ª colocação com os mesmos 33 pontos.

Na quinta-feira (19), o Tottenham visita o Manchester City. Já o Arsenal encara o outro Manchester, o United, no domingo (22), ambos pelo Campeonato Inglês.

JOGO

Durante o primeiro tempo, o Arsenal controlou as ações do jogo e foi superior ao Tottenham. Os visitantes tiveram as melhores chances até mesmo de aumentar ainda mais o placar.

Ramsdale em ação. Já na volta do intervalo, os mandantes pressionaram muito, mas o goleiro salvou o Arsenal em finalizações de Kane e Sessegnon, além de passar bastante segurança ao longo do confronto.

O jogo voltou a ficar equilibrado, com chances para os dois lados. Nketiah ainda teve uma chance cara a cara com Lloris, mas o francês conseguiu defender.

Na reta final, os Spurs voltaram a criar mais oportunidades, mas nada suficiente para conseguir o empate.

O atacante brasileiro Richarlison entrou somente aos 25 minutos da segunda etapa e se movimentou bastante, conseguindo uma finalização perigosa, mas nada além disso.

O clima esquentou no apito final. Richarlison tentou ir para cima de Ramsdale, após trocarem farpas. Houve ainda uma invasão da torcida mandante e um dos torcedores tentou chutar as costas do goleiro.