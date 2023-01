Bragantino vence elimina o Botafogo da Copinha

O Botafogo foi em busca do em empate no segundo tempo, mas não conseguiu mudar o placar. O time vinha de uma campanha com 100% de aproveitamento na competição. Na primeira fase, foram três vitórias e classificação como líder do Grupo 19. No primeiro mata-mata, eliminou o Lemense.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.