Santos goleia Bahia na Copinha com show de Patati e golaço do meio de campo

No segundo tempo o jogo foi paralisado por alguns minutos por conta de uma pipa que caiu no centro do gramado.

Ivonei fez um golaço de antes do meio de campo nos acréscimos, encobrindo o goleiro. Depois marcou mais um e Deivid completou a goleada do Santos.

Patati fez um dos gols da partida e se destacou com jogadas e bons passes. O jovem ganhou esse apelido nas categorias de base por conta de sua origem humilde, quando não tinha dinheiro para comprar chuteiras e usava o calçado emprestado com números maiores. Patati faz referência à dupla de palhaços Patati e Patatá, que tem como característica em seus vestuários os sapatos avantajados.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos goleou o Bahia por 4 a 0 neste domingo (15) e avançou para as oitavas de final da Copinha. O grande destaque da partida foi o meia Weslley Patati, de 19 anos. Ivonei, nos acréscimos, fez um golaço de antes do meio de campo.

