Liverpool rejeita proposta de R$ 149 milhões do Bayern por Mané, diz jornal

Uma das prioridades do Bayern, Mané tem contrato com o Liverpool até o fim de junho de 2023.

"O que eu disse [sobre sair do Liverpool] era brincadeira, usei apenas bom humor, mas causou bastante impacto. É preciso parar com isso. O Liverpool é um clube que respeito muito. Fui muito bem recebido pelos torcedores desde o primeiro dia", afirmou Mané.

De acordo com a publicação, a oferta alemã foi feita aos ingleses no fim da semana passada. Do montante, 21 milhões de libras seriam garantidos para o Liverpool, enquanto os outros 4 milhões dependeriam de metas atingidas no contrato. Os Reds consideraram a proposta baixa para um jogador do calibre de Mané.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Liverpool recusou uma proposta de 25 milhões de libras (R$ 149 milhões, na cotação atual) do Bayern de Munique pelo atacante Sadio Mané. A informação foi publicada pelo jornal britânico "The Times" na noite deste domingo (5).

