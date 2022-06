"Jogo gostoso de jogar", diz Hulk após empate entre Palmeiras e Atlético-MG

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O empate sem gols entre Palmeiras e Atlético-MG, neste domingo (5), no Allianz Parque, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro foi o quarto consecutivo entre as das equipes. A série começou na semifinal da Libertadores do ano passado, com o 0 a 0, em São Paulo, e o 1 a 1, em Belo Horizonte, que classificaram a equipe alviverde para a final do torneio. Em seguida, pelo Brasileirão, teve um 2 a 2, no campo do Palmeiras, mas que foi bom para o Galo, que ficou muito próximo de conquistar a competição nacional. Presente nos quatro encontros, o atacante Hulk destacou como é bom enfrentar um bom time.

"É um adversário que sempre que a gente joga contra é uma final, pois é um dos melhores times, não só do Brasil, mas da América também. É sempre um jogo gostoso de jogar, é bastante disputado, é bastante pegando. O importante é deixar tudo lá dentro, lutar pelo nosso pão. Acabou aqui e existe o máximo de respeito. O futebol é isso, essa disputa leal é muito importante", disse o camisa 7 do Atlético, que teve um atuação apagada no Allianz Parque.

Entre os fatores que prejudicaram o Alvinegro, além da qualidade do adversário, está o gramado sintético. Na avaliação de Hulk, o time mineiro teve dificuldade para se acostumar com o tempo da bola. No entanto, o artilheiro do Atlético destacou com o empate fora de casa não foi ruim.

"A gente queria a vitória, viemos aqui para buscar a vitória. Sabíamos da dificuldade, com um gramado que a gente não está habituado, que é o gramado sintético, e a equipe do Palmeiras joga aqui uma ou duas vezes por semana. Então já estão acostumados, já sabem o tempo da bola. Até o último lance ali, que tentei dar no Savinho, mas a bola corre muito mais. Mas é isso, a entrega de todos os jogadores, isso é muito importante. Viemos pela vitória, mas o mais importante era não perder, porque era um confronto direto".

Apesar do ponto conquistado em São Paulo, o Galo perdeu uma posição na rodada. O time que era o vice-líder após a 8ª rodada foi superado pelo Corinthians, que assumiu a liderança ao vencer o Atlético-GO, no sábado, por 1 a 0, em Goiânia. O Timão soma 18 pontos, dois a mais do que Palmeiras e Atlético, que estão com 16 pontos cada um, mas a equipe alviverde está na frente por causa dos critérios de desempate.