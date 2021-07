Lisca explica doideira e cita animação das filhas com chance no Vasco

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Euforia e Lisca são elementos que se misturam facilmente. Mas o técnico apelidado de doido parecia com uma dose de adrenalina mais elevada ao chegar para aquela que ele mesmo classificou como "a maior oportunidade da carreira": comandar o Vasco.

A estreia do treinador no banco de reservas já será neste sábado (24), contra o Guarani, em São Januário. Ou seja, só há um dia de trabalho com o elenco. O novo técnico contou que observou demais o Guarani nos últimos dias, até pela necessidade de largar bem na busca por fazer parte do pelotão de cima da Série B.

"No campo, não vamos poder fazer muito, mas à noite, após o jantar, quero trabalhar o lado mental, escutar os jogadores, que são eles que jogam e têm o poder de decisão dentro de campo", explicou, nesta sexta-feira (23), acrescentando que não vai "radicalizar" no primeiro jogo.

O contrato de Lisca é até o fim de 2021 e o objetivo é levar o clube de volta à Série A do Campeonato Brasileiro.

O processo de convencimento do treinador foi rápido. Contou com uma viagem do diretor de futebol, Alexandre Pássaro, a Porto Alegre e uma ligação do presidente Jorge Salgado. Mas foi dentro de casa que Lisca, de 48 anos, encontrou incentivo significativo para unir sua loucura ao Vasco.

"Minhas filhas enlouqueceram com a história do Vasco. Tenho uma de 15 e outra de 12 anos, e essa geração é muito engajada nas causas. Elas falaram: 'Vamos pro Vasco, pai. É o Vasco, pai'. Já vai acendendo essa doideira de paixão. Vivo o futebol com muita intensidade. O futebol mudou minha vida, propicia que eu possa ser um pai de família e que eu propicie situações para as minhas filhas e minha esposa que talvez jamais imaginamos. Acho que minha doideira vem muito disso", explicou ele.

Substituto de Marcelo Cabo, Lisca se propõe a ter uma relação intensa com o Vasco. Afinal, ele mesmo diz que o emprego atual é um "sonho de criança".

"Tenho cinco meses para fazer esse trabalho com dedicação integral. Vou viver o Vasco 24 horas por dia, convoco os jogadores e funcionários a terem a mesma mentalidade", avisa ele, se dizendo ainda empolgado por trabalhar no Rio e não apenas vir passear.

A caminhada ainda é longa. Mas Lisca Doido já projeta um desfecho para a temporada do Vasco: "se subirmos, vamos ver o que vai acontecer. Mas que nós vamos enlouquecer, nós vamos. Nós vamos endoidecer".

Nono colocado da Série B, o Vasco possui 19 pontos. Já o Guarani ocupa a terceira colocação, com 23 pontos.

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 21h

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)