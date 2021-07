Em baixa, Botafogo deposita suas esperanças na chegada de Enderson Moreira

De volta a função de auxiliar, Ricardo disse, mais de uma vez, que agora é acreditar no trabalho de Enderson. "Tenho certeza que vamos reencontrar o caminho das vitórias. Os atletas estão se cobrando bastante e espero que já deem uma resposta diante do Confiança", completou.

Enderson terá uma árdua missão para solucionar. Reforços de peso não devem chegar e o treinador precisará achar as respostas no plantel. As esperanças, como mostrou o até então interino Ricardo Resende em sua última entrevista coletiva, parecem estar todas depositadas nele.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de iniciar a Série B com um empate e duas vitórias, o Botafogo caiu de produção e somou apenas um ponto nas últimas quatro partidas. A má fase vem desde a terceira rodada e a distância para a zona do rebaixamento chegou em apenas três pontos, enquanto a diferença para o G4 já chega aos dez. A situação ruim fez o time apostar em Enderson Moreira.

