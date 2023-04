Líder Sampaio derrota Santo André no sufoco e volta a vencer na LBF

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Pela 5ª rodada da Liga de Basquete Feminino, o Sampaio Basquete recebeu o time do Santo André e suou para voltar a vencer na competição. Com grande atuação de Alana, a equipe fez 71 a 67 e pulou para o 1º lugar da atual temporada da LBF. Contudo, a liderança do Sampaio é provisória. Isso porque o Sesi Araraquara ainda joga na rodada e é o único time invicto da LBF.

A armadora Alana foi eleita a MVP da partida, com 20 pontos, nove rebotes e três assistências, terminando com +27 de eficiência.

O Santo André liderou o placar no terceiro período, mas desperdiçou muitos ataques em sequência. Mesmo assim, o time paulista deu um abafa nos segundos finais e assustou a Bolívia Querida. Porém, Alana e companhia foram melhores e fecharam a porta para as adversárias.

E olha que o Sampaio cometeu 27 erros durante o jogo, mais que o dobro do Santo André, que terminou com 13 erros. Com o resultado, a equipe maranhenses se recuperou após a derrota para Sesi Araraquara na última rodada.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O Sampaio vai atravessar o país para jogar diante do Blumenau, no dia 14. Já o Santo André joga um dia antes, quando enfrenta o Ituano no clássico paulista.

SAMPAIO BASQUETE

Patty Teixeira, Tainá Paixão, Mariana, Gabriela, Alana, Jenyff, Brenda, Karina, Michele, Eduarda e Raissa. T.: Cristian Santander

AD SANTO ANDRÉ

Glenda, Sassá, Lays, Evelyn, Yasmim, Tassia, Marcella, Juliana, Melissa, Letícia e Laurah. T.: Rafael Luiz De Souza

Liga de Basquete Feminino - 5ª rodada

Data: 04/04/2023 (terça-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)