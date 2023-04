Santos sofre, mas vence o Blooming na Sul-Americana com gol no fim

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Santos achou um gol no final e venceu o Blooming por 1 a 0, na Bolívia, pela primeira rodada do Grupo E da Sul-Americana de 2023.

Eduardo Bauermann marcou o gol decisivo, aos 52 minutos do segundo tempo. O tento foi marcado de cabeça, após cobrança de escanteio.

O resultado mascara uma atuação pouco inspirada do Peixe, que mal criou chances para voltar ao Brasil com uma vitória.

O Blooming fez um jogo pragmático para tentar descolar um ponto em seus domínios. O time só venceu um jogo em 2023 e é o penúltimo colocado no Campeonato Boliviano.

O Peixe ficou com um a mais durante boa parte do segundo tempo. A equipe da casa teve o goleiro expulso após intervenção do VAR, que acabou paralisando o confronto por cerca de dez minutos.

A equipe brasileira divide a artilharia da chave com o Newell's, que venceu o Audax Italiano por 1 a 0, fora de casa.

O próximo jogo do Santos será na terça que vem (11), contra o Botafogo-SP, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Blooming, por sua vez, encara o Real Santa Cruz no sábado (8), pela oitava rodada do Boliviano.

Curiosidade: O duelo foi acompanhado do início ao fim por uma sirene nas arquibancadas. O som de buzina, característico do estádio, foi praticamente contínuo durante a partida, com o volume aumentando e diminuindo em "reação" aos acontecimentos no gramado.

RETORNO A CAMPO QUASE DECEPCIONA

Odair Hellmann teve mais de três semanas de preparação para a estreia do time na Sul-Americana. O Peixe havia atuado pela última vez no dia 9 de março, na vitória sobre o Iguatu, pela 2ª fase da Copa do Brasil.

O Santos, no entanto, demonstrou pouco repertório e praticamente não levou perigo ao gol adversário na primeira etapa. A equipe entrou armada com três volantes, encontrou dificuldades na criação e sofreu para incomodar a linha de cinco defensores do Blooming.

O time brasileiro até aumentou a pressão com o adversário com um a menos após o intervalo, mas seguiu pouco incisivo. A principal chance foi protagonizada por Marcos Leonardo, que parou em grande defesa do goleiro reserva do time boliviano.

O técnico santista acionou Ângelo e fez outras mudanças na reta final para buscar a vitória, que veio quase no apagar das luzes. O boliviano Miguelito, joia de 18 anos da base do Peixe, entrou nos acréscimos finais.

A arbitragem foi bastante pressionada no duelo por ambos os lados. Atletas das duas equipes reclamaram da condução da partida pelo juiz equatoriano.

BLOOMING

Uraezaña; Arismendi, Romero, Valverde (Spenhay), Lacerda e Durán; Rafinha (Menacho), Arce (Gutiérrez), Figuera Sinisterra (Léo Fenga); e Rodríguez (Latorre). T.: Carlos Bustos

SANTOS

João Paulo; Nathan, Messias, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Dodi, Ivonei (Ângelo) e Lucas Lima (Miguelito); Lucas Barbosa (Daniel Ruiz) e Marcos Leonardo. T.: Odair Hellmann

Local: Estádio Ramón Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra

Árbitro: Luis Quiroz (EQU)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

Cartões amarelos: Felipe Jonatan, Nathan

Cartão vermelho: Uraezaña

Gol: Eduardo Bauermann