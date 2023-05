Libertadores: Inter bate Metropolitanos, lidera e alivia pressão sobre Mano

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional venceu o Metropolitanos por 2 a 1, nesta quinta-feira (25), pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Alan Patrick e Luiz Adriano marcaram os gols do Colorado. Freddy Vargas descontou para os venezuelanos no Estádio Olímpico de la UCV.

Depois de abrir 2 a 0 na etapa inicial, o Internacional sofreu com a pressão do Metropolitanos ao longo de todo o segundo tempo.

Com o resultado, o Inter quebrou uma sequência de seis jogos sem vencer e aliviou a pressão no técnico Mano Menezes, que vinha sendo cobrado pela torcida, mas mantido no cargo.

Além disso, o triunfo fez o Colorado chegar a oito pontos e assumir a liderança do Grupo B da Libertadores. O Metropolitanos, por sua vez, segue zerado, no último lugar.

O Inter volta a campo no próximo domingo (28), quando recebe o Bahia no Beira-Rio, às 16h (de Brasília), pela oitava rodada do Brasileirão. Na Libertadores, o Colorado volta a jogar no dia 7 de junho, quando visita o Nacional-URU, às 19h.

O JOGO

Mesmo fora de casa, o Inter não encontrou dificuldades para enfrentar o Metropolitanos. O estádio Olímpico de la UCV contou com baixa presença de público e a pressão da torcida foi pouca.

No começo do duelo, o Colorado tentou jogadas em velocidade pelos lados do campo com Pedro Henrique e Wanderson e até levou perigo ao gol defendido por Schiavone.

Entretanto, os dois gols do Inter no primeiro tempo saíram justamente quando o time jogou pelo meio. Alan Patrick e Luiz Adriano estiveram envolvidos nos dois lances.

Em vantagem, o Colorado passou a administrar o tempo com a bola nos pés. O Metropolitanos, por sua vez, quase não assustou John e mostrou pouca criatividade.

A volta para o segundo tempo foi melhor para o time venezuelano. Aproveitando as bolas paradas, a equipe da casa diminuiu o placar e criou chances para empatar ainda nos primeiros minutos.

Acuado e sem criatividade, o Inter sofreu com a pressão do Metropolitanos no restante da segunda etapa. John, com um milagre, evitou o empate do time da casa que, mesmo com um a menos após a expulsão de Sequera, assustou.

Nico Hernández, nos acréscimos, foi providencial ao matar uma jogada e ser expulso, evitando que os adversários saíssem de frente para o gol.

GOLS E LANCES

Defendeu! - Pela esquerda, o Inter levou perigo com Wanderson. Lançado em velocidade, o camisa 11 invadiu a área e finalizou cruzado. Schiavone fechou o ângulo e defendeu.

1 x 0 - Alan Patrick abriu o placar, de pênalti, para o Internacional. Luiz Adriano recebeu na entrada da área e tocou para Pedro Henrique, que foi derrubado por Ferro. Na cobrança, o camisa 10 mandou no seu canto direito, enquanto Schiavone caiu para o outro lado.

2 x 0 - O segundo gol do Inter foi de Luiz Adriano. Alan Patrick recebeu pelo meio e deixou o centroavante na cara do gol. O camisa 9 tocou rasteiro no canto esquerdo de Schiavone, que não alcançou.

2 x 1 - O Metropolitanos chegou ao seu gol no começo do segundo tempo. Após sobra de bola na entrada da área, Vargas Piñero finalizou, viu ela desviar em Johnny e subir, fugindo do alcance de John e morrendo no canto esquerdo alto.

Segurou firme! - O primeiro ataque do Inter no segundo tempo parou em Schiavone. Alan Patrick recebeu pelo meio e finalizou no canto direito, mas o goleiro caiu e não deu rebote.

Milagre - Em lance pela esquerda, Freddy Vargas inverteu a jogada e deixou Gómez livre para marcar. O camisa 11 finalizou no contrapé de John, que fez a defesa com o pé já passando da bola.

Passou raspando - Na cobrança da falta que originou a expulsão de Nico Hernández, Lucena soltou a bomba no canto de John, que viu a bola passar raspando a trave.

FICHA TÉCNICA

Metropolitanos 1 x 2 Internacional

METROPOLITANOS

Schiavone; Vargas (Sequera), Ferro, Moreno e Cova (Marchan); Ramos, Cermeño (Bareiro), Larotonda, Gómez (Lucena) e Freddy Vargas (Anton); Ortiz. T.: José María Morr

INTERNACIONAL

John; Rômulo, Rodrigo Moledo, Nico Hernández e Thauan Lara; Campanharo (De Pena), Johnny (Baralhas) e Alan Patrick; Pedro Henrique (Igor Gomes), Wanderson (Matheus Dias) e Luiz Adriano (Alemão). T.: Mano Menezes

Estádio: Olímpico de la UCV, em Caracas, na Venezuela

Juiz: Nicolás Lamolina (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailosky (ARG) e Mariana de Almeida (ARG)

VAR: Jorge Baliño (ARG)

Cartões amarelos: Ferro, Freddy Vargas, Moreno, Anton (MET); Nico Hernández, Alan Patrick, Baralhas, Igor Gomes (INT)

Cartões vermelhos: Sequera (MET); Nico Hernández (INT)

Gols: Alan Patrick, aos 16min, e Luiz Adriano, aos 30min do primeiro tempo (Inter); Freddy Vargas, aos 4min do segundo tempo (Metropolitanos)