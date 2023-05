CBF prepara ações contra o racismo para próxima rodada do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF vai promover, nas dez partidas da nona rodada do Campeonato Brasileiro, uma campanha de combate ao racismo.

A entidade vai realizar ações nas partidas deste final de semana depois do caso ocorrido com o atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid.

A CBF publicará em suas redes sociais um vídeo com a participação de artistas e atletas se posicionando contra o racismo. A mesma imagem será exibida nos telões dos estádios.

A moeda que faz o sorteio dos lados do campo para o início de jogo e a bola utilizada nas partidas também serão especiais.

Placas de publicidade ao redor do campo vão conter a mensagem utilizada pela CBF na ação.

Os jogadores entrarão em campo com uma camisa preta com a mensagem: 'Com racismo não tem jogo', que também estará nas braçadeiras do capitães.

Outra manifestação dos atletas acontecerá assim que o árbitro der início a partida: eles vão sentar no gramado por 30 segundos em forma de apoio.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, reforçou a importância do torcedor na missão de espalhar a mensagem contra o racismo para o maior número de pessoas possíveis.

"Essa é a mensagem potente que queremos passar para toda a sociedade. Com racismo, não tem jogo. Contamos com o apoio de cada torcedor. Racismo é um crime brutal e deve ser banido dos estádios. Basta de preconceito", comentou o dirigente.