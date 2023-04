Libertadores: Corinthians vence Liverpool com dois de Guedes

SÃO PAULO/SP - O Corinthians venceu o Liverpool (URU) por 3 a 0 na noite desta quinta-feira (6), em Montevideu, na estreia pela Copa Libertadores da América.

O Corinthians abriu 1 a 0 com Balbuena em lance de escanteio nos acréscimos de um primeiro tempo difícil. O paraguaio só foi para o jogo pela suspensão de Bruno Méndez e lesão de Caetano.

Róger Guedes marcou os outros dois gols do time paulista. O primeiro com bela assistência de Fágner em diagonal dentro da área, o segundo em linha de passe dentro da área, recebendo de Giuliano.

deixou o campo aos dez minutos do primeiro tempo. Ele voltou a sentir dores no joelho direito, o mesmo recentemente lesionado, e passará por novos exames.

Fernando Lázaro colocou Maycon no lugar de Renato Augusto e a alteração não funcionou. Cantillo entrou na vaga de Roni no intervalo para arrumar a casa, mas antes de saber se a alteração surtiria o efeito desejado, Fágner e Róger Guedes resolveram a partida logo aos três minutos da segunda etapa.

Quebra de tabu

O resultado quebrou um tabu que já durava desde 2016. Foi a primeira vitória do Corinthians em estreias na competição continental desde que a equipe comandada por Tite bateu o Cobresal (CHI) naquele ano. Desde então, o Timão tropeçou em Always Ready (BOL), Guaraní (PAR) e Milionários (COL).

O Corinthians lidera o grupo E com a vitória, com dois gols a mais de saldo do que o Argentinos Juniors - que bateu o Independiente del Valle (EQU) na primeira rodada. Os argentinos serão os próximos adversários do Corinthians, na Neo Química Arena, no dia 19 deste mês, às 21h30.

Estreia de Lázaro na Libertadores

O jovem técnico do Corinthians perdeu Renato Augusto com dez minutos e não foi feliz na substituição. Fernando Lázaro colocou Maycon em campo para formar um quarteto com os já defensivos Roni e Fausto Vera, além de Giuliano.

O time não conseguiu produzir jogadas trabalhadas e pouco levou perigo ao gol adversário. Com Maycon em campo, os outros três meias ganharam mais liberdade, mas encontraram dificuldades na criação na primeira etapa.

Mesmo assim, a sorte sorriu: Balbuena, quarta opção de Lázaro para a zaga, marcou de cabeça em escanteio cobrado por Fágner. O paraguaio só foi para o jogo porque Bruno Méndez cumpria suspensão e Caetano sofreu uma lesão muscular no último treino no Brasil.

Lázaro tentou corrigir o time no intervalo com Cantillo no lugar de Roni, mas o Corinthians resolveu o jogo antes de saber se a alteração surtiria efeito. Fágner achou a diagonal de Róger Guedes, que ampliou. O Liverpool, então, saiu para o jogo e deu mais espaços que o Corinthians aproveitou para vencer com folga. Com o resultado em mãos, o Corinthians soube parar o Liverpool e ainda sair em contra-ataques perigosos.

Corinthians

Cássio; Fágner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Roni (Cantillo), Fausto Vera (Du Queiroz), Renato Augusto (Maycon) e Giuliano (Paulinho); Róger Guedes e Yuri Alberto (Romero). T.: Fernando Lázaro

Liverpool

Sebástian Britos; Gastón Martirena, Juan Izquierdo, Gonzalo Pérez e Miguel Samudio (Silva); Gonzalo Nápoli, Marcelo Meli (Barrios) e Lucas Lemos (Antoni); Luciano Rodríguez, Alan Medina e Maicol Cabrera (Otormin). T.: Jorge Brava

Local: estádio Centenário, em Montevidéu (URU)

Árbitro: Andrés Rojas (Colômbia)

Assistentes: Dionizio Ruiz (Colômbia) e Sebastian Vela (Colômbia)

VAR: David Nicolás Rodriguez (Colômbia)

Gols: Fabián Balbuena (46'/1ºT) e Róger Guedes (3'/2ºT e 19'/2ºT)

Amarelo: Meli; Gil e Fausto Vera