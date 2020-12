Lewis Hamilton testa positivo para Covid-19 e está fora do GP do Bahrein no fim de semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Heptacampeão da F-1, o britânico Lewis Hamilton testou positivo para a Covid-19 e não poderá disputar o Grande Prêmio do Bahrein, que será realizado no fim de semana. O anúncio foi feito pela equipe do piloto e pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo) nesta terça-feira (1).

"Ele acordou na segunda-feira com sintomas leves e ao mesmo tempo foi informado de que uma pessoa com quem ele entrou em contato antes de sua chegada ao Bahrein (semana passada) deu positivo", disse a Mercedes em um comunicado.

Lewis foi submetido a um teste e teve resultado positivo.

"No momento está isolado", acrescentou a FIA em seu comunicado oficial.

"Além dos sintomas leves, ele está bem e em boa forma", completou sua equipe da Mercedes.

O britânico conquistou o sétimo título mundial no mês passado. Com a conquista, ele igualou os sete troféus do alemão Michael Schumacher (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004) num ano em que já havia superado seus número de pódios (155) e vitórias (91).

"Isso é para todas as crianças que sonham com o impossível", disse o novo heptacampeão ainda no carro, ao receber os cumprimentos da equipe pelo rádio.

Em publicação recente no Instagram, Hamilton compartilhou uma mensagem sobre João Alberto Silveira Freitas, conhecido como Beto Freitas, homem negro espancado até a morte em um supermercado Carrefour de Porto Alegre (RS).