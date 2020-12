Hamilton está com covid-19 e pode ficar de fora do último GP de 2020

Manaus/AM - O piloto da Fórmula 1, Lewis Hamilton anunciou na manhã desta terça-feira (1), que está com covid-19. O resultado positivo foi recebido ontem (30), pela equipe médica, depois que o heptacampeão apresentou sintomas leves da doença e foi informado de que uma pessoa com que ele teria tido contato recentemente também estava contaminada.

Hamilton está em isolamento e por isso, fica de for do GP de Sakhir, que acontece no próximo domingo (6). Essa é a primeira vez que o jovem piloto fica de fora de um disputa desde que estreou na F1.

A participação dele no GP de Abu Dhabi, que acontece no próximo dia 13 e é o último do ano, também é incerta. Isso porque Lewis só poderá concorrer se os testes assegurarem que ele já está curado.

Por enquanto, a Mercedes convocou Stoffel Vandoorne, mas não confirma que ele está de fato o substituto de Hamilton. O nome oficial deve ser divulgado nos próximos dias.