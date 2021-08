Letícia Bufoni vence primeiro torneio de skate street após Olimpíada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pouco mais de uma semana após o fim das Olimpíadas de Tóquio, o skate street voltou à cena no Red Bull Paris Conquest, e teve comemoração brasileira. O evento foi realizado na capital francesa, palco das Olimpíadas de 2024, e contou com a participação de Letícia Bufoni. A skatista dominou a competição e faturou o título em uma final com outras duas competidoras, nesta quarta-feira (18).

No início da semana, antes de competir, a skatista brasileira chegou a Paris para reconhecer a pista e recebeu a visita do amigo Neymar, craque do PSG. Com vista para a Torre Eiffel, o evento foi realizado na Praça do Trocadero.

Os skatistas tiveram quatro minutos para executarem suas manobras antes de serem avaliados pelos árbitros. As brasileiras Monica Torres e Marina Gabriela pararam nas quartas da modalidade feminina. Top 5 do ranking mundial, Letícia chegou à final contra Aori Nishimura (oitava colocada em Tóquio), mas a japonesa machucou o tornozelo e não teve condições de participar.

Sem a japonesa na decisão, os organizadores decidiram realizar uma final tripla com Bufoni e as outras semifinalistas (Eugenia Ginepro, da Argentina, e Charlotte Hym, da França). Dominante na bateria, a brasileira ganhou a preferência dos juízes e levou o título. Charlotte Hym acabou em segundo lugar e Ginepro ficou em terceiro.

No masculino, Lucas Rabelo e Tiago Lemos representaram o Brasil. A final, no entanto, ficou entre o anfitrião Aurélien Giraud e o norte-americano Trevor McClung. Um detalhe curioso foi que o francês quebrou o seu skate e outros dois que pegou emprestado logo em seguida na mesma bateria, sendo um deles de Letícia Bufoni, e acabou ficando em segundo lugar, com McClung levando o título.