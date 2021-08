Rodada desta quarta terá jogos de Flamengo e Atlético na Libertadores

Pela Copa Sul-Americana: - a bola rola às 19h15 para Peñarol, do Uruguai, e Sporting Cristal, do Peru.

E vamos começar com os resultados da Série B do Campeonato Brasileiro: - nesta terça-feira (17), o Remo venceu o Confiança por 2 a 1; - o Cruzeiro venceu o Náutico por 1 a 0; - o Coritiba bateu a Ponte Preta por 2 a 0 e se isolou na liderança da Série B; - o Avaí foi até o Maranhão e venceu o Sampaio Correia por 2 a 0.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.