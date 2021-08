Kenedy aumenta lista de apostas do Flamengo em joias formadas no Flu

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O acerto com o atacante Kenedy reforça uma tendência recente de um Flamengo em tempos de maior estabilidade financeira: a aposta em jogadores formados no rival Fluminense.

Um dos grandes talentos feitos em Xerém, Gerson foi o primeiro. Vendido para a Roma (ITA) sem nunca ter justificado a fama nas Laranjeiras, ele desembarcou na Gávea sob certa desconfiança, mas decolou sob a batuta de Jorge Jesus.

Titular absoluto no ano mágico de 2019, o camisa 8 repetiu a dose em 2020 e vinha seguindo na mesma batida este ano. Seduzido por uma proposta irrecusável do Olympique (FRA), rumou para a França mas não sem se declarar ao clube rubro-negro.

Já com o meia no elenco, os rubro-negros fizeram um alto investimento no atacante Pedro, outro que começou nas divisões de base do adversário. Sua contratação foi tentada quando ainda era jogador tricolor, mas a direção do Flu endureceu o jogo. Vendido para a Fiorentina (ITA), o camisa 21 não vingou na Itália e foi repatriado pelos rubro-negros.

Em sua chegada, Pedro nunca escondeu ser torcedor do Fla e ajudou a equipe nas conquistas de dois Cariocas, um Brasileiro, uma Recopa e duas Supercopas do Brasil.

Mais novo ex-tricolor da lista, Kenedy surgiu na mesma leva de Gerson e trocou as Laranjeiras pelo Chelsea (ING). Típico ponta, chamou a atenção no clube pela extrema força física e velocidade para abrir os lados do campo.

Sonho de consumo desde o início do semestre, Thiago Mendes ficou um pouquinho mais longe ante a insistência do Lyon (FRA) em fixar a obrigatoriedade de compra do jogador após o fim do empréstimo pretendido pelos rubro-negros.

O otimismo já foi maior para a transação, mas o Fla faz um recuo estratégico sem deixar de monitorar os passos do volante. Caso o período de transferências avance e Mendes não seja negociado, a tendência é que o clube rubro-negro volte à carga.

Outra possibilidade que surgiu na última semana foi a de Andreas Pereira, do Manchester United. Os cariocas já manifestaram aos ingleses o seu interesse, mas o jogo também deve ser duro, embora o clima entre os integrantes do departamento de futebol seja de absoluto otimismo.

Sem muita grana em caixa, o Fla tenta minimizar os custos no negócio e usa do poder de convencimento para fazer com que os "Red Devils" arquem com parte dos salários do jogador. Um desfecho deve ocorrer esta semana, mas há ainda debate sobre os valores a serem pagos em caso de exercício da compra.

De olho em um reforço para a zaga, o clube tem em pauta o empréstimo do zagueiro Robson Bambu, do Nice, da França. Os franceses têm conhecimento do interesse, mas também analisam outras possibilidades no mercado europeu.

O jogador, com passagem por Santos e Athletico, chegaria para suprir a carência do setor, que conta com poucas alternativas e tem sido uma dor de cabeça na temporada.