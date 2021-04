Léo Pereira falta treino do Flamengo e é flagrado em festa clandestina

Ele não avisou com antecedência e justificou apenas que não se sentia bem. Ainda segundo o jornal Extra, a situação irritou o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, o vice Marcos Braz e o treinador Rogério Ceni.

O zagueiro Léo Pereira se envolveu em uma polêmica com o Flamengo. O atleta faltou à representação do elenco, nesta quinta (29), no Ninho do Urubu.

