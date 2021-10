LeBron James celebra Halloween com fantasia de Fredy Krueger

"'Paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas nada vai me matar. Nunca'". Bons sonhos", escreveu o jogador dos Los Angeles Lakers em sua conta no Instagram.

Além de publicar uma foto com a fantasia, LeBron usou uma frase do personagem que habita os sonhos - ou pesadelos -de suas vítimas para a legenda.

SÃO PULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um dos grandes astros da NBA, LeBron James está em clima de Halloween. O ala do Los Angeles Lakers usou suas redes sociais para comemorar a data com uma fantasia de Freddy Krueger, grande vilão da franquia "A hora do pesadelo".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.