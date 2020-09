LDU goleia Binacional e joga pressão sobre o São Paulo na Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A LDU confirmou favoritismo e venceu o Binacional por 4 a 0 na noite desta terça (29), em Quito, pela fase de grupos da Libertadores. O resultado garante a classificação antecipada às oitavas de final para o time equatoriano e joga pressão sobre o São Paulo, que enfrenta o River Plate nesta quarta-feira.

A vitória da LDU foi construída sem susto. Aos 14 minutos do primeiro tempo a equipe já vencia por 2 a 0 -gols de Diego Otoya e Camilo Valencia (ambos contra). Adolfo Muñoz (duas vezes) completou a goleada na segunda etapa.

O triunfo equatoriano, embora esperado, complica o time do Morumbi na briga por uma vaga no mata-mata. Isso porque o São Paulo terá a difícil missão de vencer o River em Buenos Aires na noite de amanhã para seguir vivo na disputa.

Ainda assim, o Tricolor iria para a última rodada em um cenário complicado, precisando superar o Binacional e torcer contra os argentinos, que fecham a fase de grupos contra a já classificada LDU.

Após a vitória, a LDU se isolou ainda mais na liderança do Grupo D, com 12 pontos. O River Plate é o segundo (sete pontos) e o São Paulo é o terceiro (quatro pontos). O Binacional, com três pontos, está na lanterna da chave.

A partida entre São Paulo e River Plate será realizada nesta quarta, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Libertadores de América.