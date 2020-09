Inter fica com 10, empata com América de Cali e classifica o Grêmio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional empatou em 0 a 0 com o América de Cali, nesta terça (29), pela quinta rodada do grupo E da Libertadores, na Colômbia. E não foi nada fácil. Com a expulsão de Leandro Fernández e mais uma jornada aquém do esperado, o Colorado sofreu para garantir o ponto fora de casa. O grande beneficiado foi o Grêmio, que está matematicamente classificado graças ao triunfo sobre a Universidad Católica.

O Colorado soma oito pontos e está em segundo na chave. Na última rodada, depende de vitória ou empate contra a Universidad Católica para ir às oitavas. Até derrota pode servir, desde que o América não tire a diferença no saldo de gols. Já o América de Cali soma cinco e precisa vencer o Grêmio e contar com tropeço do Inter para avançar. Os jogos da última rodada ocorrerão em 22 de outubro.

O Inter se prepara, agora, para o clássico Gre-Nal do próximo sábado, pelo Brasileirão. Já o América de Cali encara o Rionegro Águilas, no domingo, pelo Colombiano.

FOI BEM: GALHARDO

Thiago Galhardo não marcou, mas foi bem no jogo. Jogando mais perto do gol rival, as poucas oportunidades do Inter partiram de boas movimentações do jogador.

FOI MAL: LEANDRO FERNÁNDEZ

O Inter já não jogava bem, mas tentava melhorar em campo. Só que Leandro Fernández tornou tudo mais complicado. Aos 12 do segundo tempo, foi expulso por agredir um adversário. Além de não ter contribuído ofensivamente, o argentino encerrou prematuramente a oportunidade que teve no time titular.

MOLEDO VAI BEM

Depois de amargar a reserva desde o início da temporada, seja concorrendo com Bruno Fuchs ou Zé Gabriel, Rodrigo Moledo ganhou chance. Dentro de suas características, foi seguro no setor defensivo e deu argumentos para seguir na equipe.

O JOGO DO CALI

O América de Cali foi quem esteve mais perto do gol desde o começo do jogo. Ainda que tenha menos posse de bola, o time colombiano abusou das jogadas de flanco procurando confrontos pessoais com os laterais do Inter, que não eram os titulares dos dois lados após a saída de Saravia, lesionado. As principais oportunidades vieram em cruzamentos. Ramos e Segovia desperdiçaram. Com um a mais depois da expulsão de Fernández, o América empilhou cruzamentos atrás do gol inaugural. Houve muita pressão, bola na trave, mas o placar ficou inalterado.

O JOGO DO INTER

O jogo do Internacional foi o mesmo. Entre erros e acertos, o time de Eduardo Coudet manteve a posse de bola mas foi lento na criação. Errou menos passes de construção, é verdade, mas também pouco ameaçou de fato no primeiro tempo. Ainda que tenha mudado o perfil de ataque com Fernández no lugar de Abel Hernández, as alterações surtiram pouco efeito ofensivo. E a situação ficou ainda mais complicada quando Leandro Fernández foi expulso, aos 12 do segundo tempo. Entrou Musto na vaga de Nonato e o objetivo era claramente garantir o 0 a 0. Deu certo.

AMÉRICA DE CALI

Graterol; Ureña, Torres, Segovia e Velasco; Paz (Jaramillo), Carrascal e Sierra; Arias (Cabrera), Batalla (Moreno) e Ramos. Técnico: Juan Real

INTER

Marcelo Lomba; Saravia (Heitor), Moledo, Cuesta e Léo Borges; Lindoso, Nonato (Musto), Praxedes (Boschilia) e Patrick; Leandro Fernández e Galhardo (Hernández). Técnico: Eduardo Coudet

Local: estádio Pascual Guerrero, em Cali (Colômbia)

Árbitro: Guillermo Guerrero

Auxiliares: Byron Romero e Luis Murillo

Cartões amarelos: Paz, Velasco, Carrascal (AME); Fernández, Moledo (INT)

Cartões vermelhos: Leandro Fernández (INT)