Lautaro Martínez diz ter batido pênalti decisivo com tranquilidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Responsável pela cobrança do pênalti que colocou a Argentina na semifinal da Copa do Mundo do Qatar, o atacante Lautaro Martínez disse que estava bastante tranquilo para fazer a cobrança.

"Peguei um pênalti decisivo para cobrar, como na Copa América. Naquela caminhada até a marca do pênalti, eu estava muito tranquilo porque confio no meu trabalho", disse o atacante, citando a semifinal da Copa América de 2021, quando bateu o último pênalti na semifinal contra a Colômbia.

"Quando peguei a bola, pensei na minha filha. Ela mudou a minha vida. Trabalho de cabeça baixa, merecia estar aqui."

Otamendi ressaltou o espírito dos companheiros, que chamou de soldados. " É mérito do grupo, estamos preparados para este tipo de competição. Sabíamos que seria difícil, e vamos passo a passo, tentando dar o nosso melhor. Estamos prontos para jogar contra todas as equipes. Temos que continuar assim. Somos 26 soldados."

O zagueiro também disse que a equipe argentina deveria ter avançado sem a necessidade de prorrogação e pênaltis. "Merecíamos ter vencido nos 90 minutos, o empate foi um golpe duro. Mas, nos pênaltis, temos a sorte de ter Martínez, que defendeu duas cobranças."

Agora, a seleção argentina se prepara para enfrentar a Croácia, na terça-feira (13), no estádio Lusail, em busca de uma vaga na final da Copa do Mundo.

"Não é todo dia que se joga uma semifinal de Copa do Mundo", afirmou o meio-campista De Paul. "A ideia era entrar aqui no primeiro dia e sair no último, mas começamos com uma dura derrota muita dura. Agora, espero que os momentos incríveis continuem chegando. Falo para as pessoas que curtirem, pois isso é de todos."

Já o atacante Enzo Fernández quer primeiro curtir a vitória sobre os holandeses. "Toda a minha família está aqui, estou muito feliz. Vou comemorar que passamos e depois pensar na Croácia."

Alberto Fernández, presidente da Argentina, publicou uma mensagem nas redes sociais parabenizando os jogadores e comemorando a classificação da seleção.

"Aos jogadores, ao treinador e a cada elemento da delegação, mais uma vez obrigado por tanta paixão e empenho até a última bola. Eles nos deixam muito felizes", escreveu o presidente.