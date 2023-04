Lateral-direito Foguete deixa o Princesa antes de jogo decisivo no Barezão

O lateral-direito Foguete não faz mais parte do elenco do Princesa. A dois dias do jogo da volta da semifinal do Campeonato Amazonense, o atleta anunciou a saída do clube em uma rede social.

Com a camisa do Princesa, Pedro Foguete disputou 11 jogos, entre Campeonato Amazonense e Copa Verde. No último fim de semana, foi dele a assistência para o gol de Aleílson, no primeiro jogo das semis contra o Manauara. O Tubarão acabou derrotado por 3 a 1.

" Fica aqui minha total admiração e respeito por essa instituição e camisa. Me sinto privilegiado e honrado em poder ter defendido essas cores", disse o jogador.