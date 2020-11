Kuscevic relembra Palmeiras de Valdivia, e Empereur revela papo com Abel em apresentação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O chileno Benjamín Kuscevic foi apresentado nesta quinta-feira (12) como reforço do Palmeiras, junto de Alan Empereur. Já relacionado para a partida contra o Ceará, na quarta (11), o zagueiro assumiu a camisa 4, vaga desde a saída de Vitor Hugo.

Cheio de elogios ao novo clube, o defensor de 24 anos de idade diz que conhecia o Palmeiras da época em que o "Mago" Valdivia, seu conterrâneo, atuava na equipe. "Via quando era pequeno. No Chile, passavam muitas partidas do Palmeiras pelo Mago. Não falei com ele [antes de acertar], mas sei a importância dele no clube e no Chile, ele mostrou na seleção também, um grandíssimo jogador", afirmou o reforço.

Kuscevic é o quinto chileno da história do Palmeiras e o primeiro desde que Valdivia deixou o clube. O ex-camisa 10 palmeirense, hoje no Mazatlán (MEX), aos 37 anos, é um dos estrangeiros que mais atuaram pelo time alviverde, com 241 partidas —ele está empatado com o Arce nesta estatística.

O zagueiro é visto com potencial depois de um bom desempenho na Universidad Católica (CHI), que o levou até para um período na base do Real Madrid (ESP). Com contrato de cinco anos, ele acertou com o Palmeiras depois de sua transferência para o Dínamo Zagreb (CRO) dar errado. O jogador teve de passar por uma cirurgia no tornozelo direito, mas já está recuperado.

"A Europa foi algo especial, tinha uma minilesão que precisei operar e por isso não deu certo a transferência. Mas não fiquei para baixo, depois veio o Palmeiras, e não tem o que pensar. Escolhi o Palmeiras e não me arrependo por um segundo", avisou.

Outro recém-chegado, o zagueiro Alan Empereur disse que estava concentrado no Hellas Verona (ITA) para enfrentar o Milan (ITA) no último domingo (8) quando o técnico Abel Ferreira entrou em contato. Interessado no jogador desde o PAOK (GRE), o português quis saber se ele tinha desejo em voltar ao Brasil e jogar no Palmeiras. A resposta foi imediata: sim.

Em quatro dias, ele foi anunciado, chegou a São Paulo na noite de terça (10) e teve de estrear no dia seguinte. Diante dos desfalques, o novo camisa 33 entrou no segundo tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Ceará e só foi apresentado como novo atleta alviverde nesta quinta.

"Sim, em janeiro, teve a possibilidade de ir para o PAOK, mas não aconteceu por vários motivos. [Eu e Abel] Conversamos antes. Foi tudo muito rápido, estava concentrado para o jogo contra o Milan, recebi a ligação e disse sim na hora. Estava confiante, foi bom, e saímos com a vitória", contou.

"Eu via os resultados [do futebol brasileiro]. O que me fez aceitar foi a grandeza do Palmeiras, o maior campeão nacional. Não tem o que falar da grandeza deste clube", acrescentou.

Empereur acertou por empréstimo até junho de 2021 e pode dar uma opção de novo esquema a Abel, com três zagueiros. O técnico até tentou implementar a novidade durante o jogo com o Ceará, com o camisa 33 atuando ao lado de Renan e Emerson Santos.

"É um esquema mais agressivo, que tem mais equilíbrio. A desvantagem é ficar às vezes no mano a mano, mas você tem mais equilíbrio."