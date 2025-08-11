Juventude vence o Corinthians por 2 x 1 pelo Brasileiro
Por Folha de São Paulo
11/08/2025 21h30
Esportes
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Juventude venceu o Corinthians por 2 a 1, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Gabriel Taliari abriu o placar de cabeça, Matheus Babi ampliou para o Juventude, enquanto Matheuzinho diminuiu para o Corinthians. A defesa do Corinthians falhou feio nos dois lances André Ramalho no primeiro tempo e Matheuzinho no segundo.
O Juventude voltou a vencer após quatro derrotas consecutivas no Brasileirão. O último triunfo do Papo na competição havia sido em 14 de julho, sobre o Sport, por 2 a 0.
O Timão sentiu muito as ausências de André Carrillo e Memphis Depay, apresentando dificuldade de quebrar as linhas do adversário. Dorival Jr não conseguiu encontrar soluções para o setor criativo.
Com o resultado, o Corinthians perde uma posição na tabela, caindo para 13º lugar, com 22 pontos. A equipe gaúcha continua na zona de rebaixamento, mas vai a 14 pontos.
O Corinthians volta a campo no próximo sábado, às 21h (de Brasília), contra o Bahia, na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do Brasileirão. O Juventude visita o Vitória, no mesmo dia, às 18h30.
A defesa do Corinthians cochilou em dois lances, e o Juventude foi fulminante nas finalizações. Na etapa inicial, André Ramalho deixou Taliari livre dentro da área, sem marcação, e o atacante furou Hugo Souza. Já no segundo tempo, Matheuzinho não acompanhou Nenê na marcação, que cruzou para Babi ampliar.
O lateral Matheus Bidu criticou a postura da zaga. "Tivemos o controle do primeiro tempo, posse de bola, só que, infelizmente, num lance acabamos dormindo e tomando gol", disse ao Premiere, ao fim do primeiro tempo.
Após sofrer os gols, o Timão mostrou sinais de abalo emocional. Romero, que saiu do banco de reservas, perdeu a cabeça em um lance sem a bola, empurrando Giraldo. O atacante foi expulso.
JUVENTUDE
Ruan Carneiro; Reginaldo, Abner, Cipriano e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Gabriel Taliari, Gabriel Veron e Gilberto (Ênio).
CORINTHIANS
Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); Raniele (Charles), Martínez, Bidon e Rodrigo Garro; Talles Magno (Romero) e Yuri Alberto.
Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
Cartões amarelos: Taliari, Cipriano, Gilberto, Jadson (JUV); José Martínez, Matheus Bidu, Cacá (COR)
Cartão vermelho: Romero (COR)
Gols: Gabriel Taliari, aos 27'/1ºT; Matheus Babi; Matheuzinho
