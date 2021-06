Juventude recebe Sport e tenta 1ª vitória na volta à elite

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Juventude e Sport se enfrentam neste domingo (20), às 20h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho ainda busca a primeira vitória em seu retorno à elite do futebol nacional após 14 anos.

Em seus quatro primeiros jogos, o Juvetude somou apenas dois pontos. Empatou as duas partidas fora de casa, contra Cuiabá e Santos, mas perdeu as duas em seu estádio, diante de Athletico-PR e Palmeiras.

Uma vitória sobre o Sport também tiraria o Juventude das últimas colocações. O time dirigido por Marquinhos Santos começou a rodada na 18ª colocação, tendo América-MG e Grêmio atrás.

O Sport também não teve bom início de competição, mas já se recuperou. Depois de somar apenas um ponto em três jogos, o time pernambucano derrotou o Grêmio por 1 a 0 nesta quinta (17), na Ilha do Retiro. Com isso, iniciou a rodada em 11º lugar, com quatro pontos.

Juventude x Sport

Estádio: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Horário: 20h30 deste domingo

Juíza: Edina Alves Batista (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (SP)

Transmissão: SporTV e Premiere