Juventude empata com pênalti no fim e evita derrota diante do Atlético-GO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com um pênalti no último minuto da partida, o Juventude conseguiu empatar com o Atlético-GO na manhã deste domingo (11) no Alfredo Jaconi, em partida válida pela 11ª rodada do Brasileirão. O Dragão abriu o placar com Zé Roberto, em sua primeira jogada na partida, e aos 49 do segundo tempo, Matheus Peixoto fechou o marcador em 1 a 1.

O time de Caxias do Sul terá o clássico com o Internacional como próximo compromisso no Brasileirão, no próximo domingo (18). No mesmo dia, o Dragão recebe o líder Palmeiras no Serra Dourada.

ILUMINADO!

Aos 26 minutos, Barroca mexeu no ataque do Dragão, trocando Lucão por Zé Roberto. Em sua primeira jogada, cerca de três minutos depois de entrar no jogo, ele cabeceou a bola cruzada por Natanael e abriu o placar para o Atlético-GO.

MUDANÇA DE ÚLTIMA HORA

Por conta de dores sentidas durante o aquecimento, Paulinho Bóia, uma das referências ofensivas do Juventude, precisou ser trocado minutos antes de a bola rolar por Marcos Vinicios. O jogador de 20 anos até teve iniciativa e participação na partida, mas enfrentou dificuldades por conta da boa marcação do Atlético-GO. Ainda recebeu cartão amarelo no fim do primeiro tempo por falta em William Maranhão.

MARCAÇÕES ENCAIXAM E TRAVAM PRIMEIRO TEMPO

Os 45 minutos iniciais no Alfredo Jaconi foram bem equilibrados em quase todas estatísticas. Os dois times tocaram muito a bola, arriscaram chutes e também tiveram um alto número de desarmes. Quando conseguiam superar a boa marcação, tanto Juventude quanto Atlético-GO falharam na mira, na força ou se depararam com uma boa atuação do goleiro adversário.

Aos 13, o Dragão arriscou de fora da área após um erro de saída de bola do Juventude, forçando Marcelo Carné a se esticar para mandar para escanteio. Aos 19, foi a vez dos gaúchos fazerem uma jogada semelhante, com Wescley mandando no canto e Fernando Miguel fazendo a defesa.

PLANTÃO MÉDICO

A maca foi acionada três vezes apenas na primeira metade do segundo tempo. A primeira foi quando Dudu, lateral do Atlético-GO, sentiu dores no tornozelo, mas logo ele se recuperou e voltou para o gramado. William Matheus ficou no chão após uma dividida e também pediu atendimento. Depois, a equipe foi novamente chamada para atender Michel Macedo e Igor Cariús, que se chocaram pelo alto. Ambos também voltaram para o jogo.

JUVENTUDE

Marcelo Carné, Michel Macedo (Paulo Henrique), Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Elton (Capixaba), Guilherme Castilho, Jadson (Fernando Pacheco) e Wescley (Wagner); Marcos Vinícios (Chico) e Matheus Peixoto. T.: Marquinhos Santos

ATLÉTICO-GO

Fernando Miguel, Dudu, Éder, Oliveira e Igor Cariús; Willian Maranhão e Marlon Freitas; Natanael (Baralhas), Arthur Gomes (Janderson) e André Luis (Arnaldo); Lucão (Zé Roberto). T.: Eduardo Barroca

Estádio: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Daniel do Espirito Santo Parro (ambos do RJ)

Cartões amarelos: Marcos Vinícios, Vitor Mendes (J), Willian Maranhão (A)

Gols: Zé Roberto, aos 30min, e Matheus Peixoto, aos 49min do 2° tempo