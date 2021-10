Juventude e Bahia param nas traves e empatam sem gols no Sul

O Juventude voltará a campo só no dia 10 de novembro, para enfrentar o Internacional. O próximo compromisso do Bahia será no dia 7, contra o São Paulo.

O empate acabou mantendo ambos na parte inferior da tabela. O Juventude segue na linha de queda para Série B, agora com 30 pontos, em 17º. Já o Bahia é o 15º, com 33 pontos.

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Juventude e Bahia empataram em 0 a 0 neste sábado (30), no estádio Alfredo Jaconi, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

