Júlia Soares é ouro em etapa alemã da Copa do Mundo de ginástica artística

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ouro para o Brasil na ginástica! Júlia Soares venceu a final de solo e garantiu a medalha dourada na DTB-Pokal, etapa de Stuttgart da Copa do Mundo de ginástica artística.

Com uma apresentação embalada pela música tema do filme Aladdin, a brasileira cravou as quatro acrobacias e conseguiu uma nota de 13.300.

Foi a primeira competição da seleção brasileira de ginástica em 2023, após o quarto lugar no Mundial de Ginástica em Liverpool, em novembro do ano passado. Julinha empatou a nota da série com a americana Joscelyn Roberson, mas a brasileira conquistou a medalha no critério de desempate da maior nota de execução (8,000 x 7,700).

Aos 17 anos, Júlia Soares foi também quarta colocada na trave. O Brasil ainda garantiu mais uma medalha no dia: Yuri Guimarães foi prata no salto, com uma média de 14.416 em seus dois saltos.

A DTB-Pokal é um importante preparativo para a disputa por equipes, visando o Mundial da Antuérpia, na Bélgica, entre 30 de setembro e 8 de outubro, quando o Brasil vai em busca das vagas nas Olimpíadas de Paris 2024.

Os principais ginastas brasileiros não foram a Stuttgart e a seleção acabou longe do pódio por equipes. Masculino e feminino terminaram a competição na nona posição.