Rennes vence PSG e escancara crise após eliminação na Champions

MACEIÓ/AL - O Rennes venceu o PSG, neste domingo (19), por 2 a 0, com gols de Toko Ekambi e Kalimuendo, em pleno Parque dos Príncipes, pelo Campeonato Francês, e escancarou a crise do clube parisiense. Messi poderia ter chegado ao gol 800 na carreira, mas não teve muitas chances.

O Paris Saint-Germain foi eliminado na Champions League no meio de semana, contra o Bayern de Munique, e também caiu na Copa da França no começo de fevereiro.

A liderança no Francês continua intacta, com nove pontos de vantagem sobre o Lens. O Rennes é o 5º colocado, com 50, e está na briga pela classificação às competições europeias.

PSG com baixo desempenho

O PSG não conseguiu produzir muito na partida e teve dificuldades para construir jogadas. As melhores chances vieram com Mbappé, que travou batalha particular com o goleiro Mandanda, do Rennes.

Messi apareceu pouquíssimo, embora tenha sido acionado em algumas oportunidades.

Os visitantes, por outro lado, terminaram o primeiro tempo em alta: abriram o placar e mantiveram a intensidade no início da segunda etapa, quando conseguiram ampliar a vantagem.

O técnico Bruno Genesio não se acomodou com o resultado e continuou fazendo alterações para manter o Rennes no ataque, pressionando o PSG.

O PSG pega o Lyon após a data Fifa, no dia 2 de abril, às 15h45. O Rennes joga no dia 1, contra o Lens, às 16h.