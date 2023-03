Campeonato Carioca tem Flamengo e Vasco neste domingo

O Vasco foi desclassificado da Copa do Brasil na última quinta-feira, dia 16, em jogo contra o ABC, do Rio Grande Norte, que terminou o tempo regulamentar sem gols.

Uma vitória simples coloca a equipe de São Januário na decisão do torneio estadual, informou a assessoria do Cruzmaltino.

Rio de Janeiro/RJ - O Vasco da Gama joga neste domingo, dia 19/03, às 18h (horário de Brasília), contra o Flamengo, no Estádio Maracanã, em partida válida pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca 2023.

