Judoca francês, Teddy Riner é campeão do Mundial de judô pela 11ª vez

"Campeão do mundo. Estava com saudades dessa emoção. Mais uma prova de que a perseverança e o trabalho sempre acabam realizando seus desejos"

Em sua conta oficial no Twitter, Riner celebrou o retorno com direito à medalha de ouro:

A vitória do judoca francês veio após uma disputa acirrada no Golden Score. Riner se destacou com sua habilidade e determinação e conquistou a vitória.

